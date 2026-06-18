Aleksić (20) je će u Partizanu biti na jednogodišnjoj pozajmici, uz opciju otkupa na kraju sezone.



- Rođen je 30. avgusta 2005. godine u Kragujevcu i nastupa na poziciji veznog igrača. Deo omladinskog staža proveo je upravo u Partizanu, nakon čega je nosio dres Radničkog 1923 iz Kragujevca, odakle je ostvario transfer u Sanderlend. U prvom delu prethodne takmičarske sezone bio je na pozajmici u poljskoj Krakoviji - saopštio je Partizan.



Aleksić je naveo da mu je veliko zadovoljstvo što se vraća u Partizan, istakavši da je to klub za koji ga vežu lepe uspomene iz omladinskog perioda.

- Svestan sam veličine kluba, dresa koji nosim i očekivanja koja postoje u Partizanu. Dolazim motivisan, spreman za rad i sa željom da se što pre stavim na raspolaganje stručnom štabu. Verujem da je ovo pravi korak za mene i učiniću sve da svojim igrama, odnosom i zalaganjem pomognem ekipi u ostvarivanju ciljeva. Hvala klubu na ukazanom poverenju. Radujem se povratku u Humsku - rekao je srpski fudbaler.

Aleksić je za mladu reprezentaciju Srbije odigrao 11 utakmica i postigao jedan gol.

Partizan će u prvom kolu Superlige Srbije 18. jula gostovati Zemunu.

Crno-bele krajem jula očekuje nastup u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije protiv pobednika duela Una Strasen - La Fjorita.