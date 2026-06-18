Kako je saopštio Fudbalski savez Obale Slonovače, Vai nije dobio potrebne administrativne dozvole za ulazak u Kanadu.



- Nismo zvanično obavešteni ni o kakvom pravnom ili administrativnom postupku koji se tiče njega. Potrebne administrativne dozvole za njegov ulazak u Kanadu još nisu dobijene, stoga će on ostati u SAD. Pružamo punu podršku našem igraču i verujemo njemu tokom ovog osetljivog perioda. Vai ostaje važan član reprezentacij - poručio je Fudbalski savez Obale Slonovače.



Protiv Vaija se u Francuskoj vodi postupak zbog sumnjivih uplata na to da će kao fudbaler Nice dobiti žuti karton na utakmici francuskog prvenstva.

Vai je u prvom kolu Svetskog prvenstva odigrao 56 minuta za Obalu Slonovače protiv Ekvadora.

Obala Slonovače će u subotu od 22 časa igrati protiv Nemačke u Torontu u drugom kolu grupe E na SP.