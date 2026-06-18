Posle Dvejna Vašingtona, Nika Kalatesa, Partizan će napustiti i Sterling Braun.

Bilo je najava prethodnih nedelja, a sada Meridian sport saznaje da je Žalgiris i definitivno sledeća stanica za američkog beka.

Imao je Braun ugovor sa Partizanom i za narednu sezonu, međutim, Litvanci su odlučili da plate ovaj transfer, pa će crno-beli dobiti novac za odlazak bivšeg igrača Albe.

Braun je u Evroligi imao prosek 13,7 poena, 2,8 skokova i 2,3 asistencije, a u ABA ligi 10,7 poena, 2,5 skokova i jednak broj asistencija.

Ostalo je još samo da se ceo posao ozvaniči, pa će Braun i uskoro postati zvanično član Žalgirisa.