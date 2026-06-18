Epizoda Dušana Tadića u Al Vahdi je završena.

Kako prenosi "Sharjah Sports TV" dve strane su se sporazumno rastale.

Bivši kapiten Srbije je prošlog leta potpisao za klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali odlazi posle samo jedne sezone.

Kako javljaju mediji, Fenerbahče bi ga ponovo želeo u svojim redovima. Podsetimo, iskusni vezni fudbaler se svojevremeno povezivao sa Crvenom zvezdom i Vojvodinom.

Tadić je u karijeri nastupao za Vojvodinu, Groningen, Tvente, Satuempton, Ajaks i Fenerbahče.