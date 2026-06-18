Selektor fudbalske reprezentacije Švajcarske Murat Jakin, suočava se sa zdravstvenim problemima, zbog čega bi mogao da propusti meč drugog kola grupe B na Svetskom prvenstvu protiv Bosne i Hercegovine.

Ovaj meč je od ogromnog značaja pošto su obe ekipe na startu takmičenja osvojile bod.

Prema pisanju švajcarskog lista 20 Minuten, trener Murat Jakin se ne oseća dobro. Nije mogao da spava prošle noći i ima zdravstvenih problema povezanih sa virusom.

- Ovo je veliki udarac za švajcarsku reprezentaciju, jer im je potrebna sva snaga i potpuno spreman trener za ključnu utakmicu protiv Edina Džeka i društva - prenosi 20 Minuten.

Jakin se takođe razboleo krajem prošle godine kada je bio u Kaliforniji sa delegacijom Švajcarskog fudbalskog saveza koja je posećivala nekoliko lokacija za pripremni kamp za Svetsko prvenstvo u Švajcarskoj, tako da mu očigledno ne odgovara klima u ovom delu Amerike.

Utakmica između Švajcarske i BiH je na programu od 21 sat i ostaje da se vidi hoće li Jakin uspeti da se oporavi.