Nejmar će propustiti meč Brazila protiv Haitija u okviru drugog kola Svetskog prvenstva, potvrdio je tamošnji Savez.

Tridesetčetvorogodišnji krilni napadač neće putovati u Filadelfiju na ovu utakmicu i ostaće u Nju Džersiju, gde ulazi u završnu fazu procesa oporavka od povrede. Nejmar je ove srede prvi put trenirao otkako se pridružio reprezentaciji Brazila za Mundijal.

Radio je individualno u teretani hotela u kojem boravi delegacija. Ipak, još uvek nema dozvolu da učestvuje u aktivnostima koje zahtevaju fizički kontakt.

Nejmar je poslednji meč odigrao 17. maja, a veliko je pitanje hoće li biti spreman za meč trećeg kola grupne faze protiv Škotske, koji je na programu 25. juna.

Utakmica između Brazila i Haitija je na programu u noći između petka i subote od 2.30 po našem vremenu. "Selesao" je u prvom kolu odigrao 1:1 sa Marokom.