Košarkaši Partizana stigli su do velike pobede u večitom derbiju protiv Crvene zvezde u četvrtak uveče u okviru 35. kola Evrolige (82:89), a tim povodom je u emisiji "Popodne" na TV "Una" gostovao predsednik KSS, Nebojša Čović.

Osim derbija, dobio je i izuzetno važno pitanje oko toga da li će Andrej Stojaković nastupati za reprezentaciju Srbije.

- Puno toga, mi smo u kontaktu sa roditeljima, pa ćemo videti. Mi nismo navalentni. Neka odluči sam. To je najbolja stvar. Videćemo kako se razvija kao igrač. To lepo deluje. Mi smo letos bili u Rigi, Letonija ima milion i 400 hiljada ljudi, znate li vi kakav je olimpijski trenažni centar, a imaju i košarkaški trenažni centar. A mi smo zemlja košarke, nemamo trenažni centar. Bitno je kako je postavljen sistem sporta, mora da se postavi na fizičkom vaspitanju, drugi segment je rekreacija. Nekada su bila takmičenja među gradovima, vrebate gde su talentovana deca. Ima puno stvari koje treba uraditi, zašto? Postajemo stara reprezentacija...

Potom se osvrnuo na situaciju sa mnoštvom srpskih igrača na koledžu. Kaže da KSS sve to prati, ali i da pokušava da ustanovi pravila i u Srbiji kada su mladi u pitanju.

- To su pare, ali isto tako pare su jedna priča, sistem je druga priča. Kada uđete u KLS, dođete do podatka u našoj ligi 2007/08 godište, ti momci, taj prelaz nam je najbolniji, da ukupno igra 27 igrača, od toga je 17 igrača 2007, a 7 je 2008, a tri su 2009. godište. Ne igraju, oni su licencirani. Samo 10 igrača iz 2007. godišta igra nešto više od 10 minuta i tri igrača iz 2008. Sa takvim pristupom ne možete ništa da uradite da se on razvija. Sada moramo da pratimo te NIL ugovore. Tamo imamo 72 talentovana dečaka, to moramo da pratimo, ne može čitava Evropa da se takmiči. Oni tamo dobiju odmah ugovor od milion i po ili dva, ali moramo da napravimo našu profesionalnu ligu sa 12 klubova. Svi moraju da imaju mlade kategorije, a nemaju svi. Nasledili smo to, svi moraju da imaju dve mlađe kategorije. Moramo da postavimo standarde šta je klub, da li je da imaš na treningu 40 igrača, da svi plaćaju po 4-5000 dinara, da te rad ne interesuje. Ko su treneri, koje obrazovanje je iza njih? To su stvari koje moramo da postavimo sistemski. To pokušavamo kada igrač dolazi iz unutrašnjosti, da bi oni isto profitirali. Nikako da Skupština usvoji taj pravilnik.

Nada se da će Srbija u nekom trenutku uspeti da preuzme litvanski model.

- Litvanski model ima pet do šest stranaca, to mora da bude matrica, ali treba nam devet ili deset igrača. Nisu skupi naši, imali smo mi sjajne strance, koji su osećali klub. Ali domaći igrač zna šta je derbi. Nikakav problem oko Stručnog saveta, radi se o njemu, ali poslednji koji je bio se loše završio velikim sukobima i svađama, ukinut je 2011. godine. Mi intenzivno radimo na tome, ali te ljude koji su u Stručnom savetu, oni ne vise na granama, nema ih mnogo, o tome pričaju laici.

Potom je istakao da tek treba videti koliko daleko mogu da odu Nikola Topić, Nikola Đurišić, Bogoljub Marković, Asim Đulović...

- Moramo da se naroužamo strpljenjem da bismo iznedrili nove generacije, dolazi nam Topić, da vidimo gde je Đurišić, gde je Marković, gde je Asim. Ima tu dečaka, igrača, da vidimo ko su šampioni. Ko su kad ne ide, da preuzmu. To smo imali poput Đorđevića, Kićanovića... Mi demografski moramo da razmišljamo, naš prosek je izašao na 43 godine. Važno je postaviti fizičko vaspitanje. Ima puno dece sa ravnim tabanima, krivim kičmama. Tako animirati sport, to je važno.