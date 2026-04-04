Prema poslednjim informacijama, Majk Meloun se ozbiljno razmatra kao novi glavni trener Orlando Medžika, gde bi zamenio Džamala Mozlija.

Za iskusnog stručnjaka ovo bi bio značajan povratak u ligu nakon perioda provednog van trenerske klupe. Orlando se trenutno nalazi u dobroj poziciji sa 41 pobedom i 36 poraza, što im obezbeđuje mesto u plej-inu Istočne konferencije, uz realne šanse da se domognu direktnog plasmana u plej-of.

Uprava kluba ipak smatra da ekipi treba svež impuls i bolje vođstvo, pa su se odlučili da razmotre Melouna, trenera poznatog po svom bogatom iskustvu i taktičkom znanju.

Pre nego što je stekao reputaciju u Denveru sa kojim je 2023. godine osvojio titulu, Meloun je radio u Sakramento Kingsima, a kao pomoćni trener je bio deo stručnih štabova Golden Stejt Voriorsa, Nju Orleans Pelikansa, Klivlend Kavalirsa i Njujork Niksa.

Takođe je imao uspešnu karijeru na koledž nivou, gde je trenirao timove Menhetna, Providensa i Ouklenda.