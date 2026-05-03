Po svemu sudeći, Andrej Stojaković će igrati za reprezentaciju Grčke.

To je sada još izvesnije nakon sastanka predsednika Olimpijskog komiteta Grčke Isidorosa Kuvelosa sa Predragom Stojakovićem u Sjedinjenim Državama u subotu.

Odlazak prvog čoveka olimpijskog komiteta Grčke na noge Stojakovićima je još jedan značajan korak da se Andrej, na kraju, odluči za reprezentaciju države u kojoj je rođena njegova majka.

Podsetimo, pre Kuvelosa, Stojakovići su obavili razgovor i sa direktorom KS Grčke Nikosom Zizisom koji je tom prilikom predočio plan koji Grci imaju za Stojakovića juniora.

Prvi korak bio bi poziv na prvo naredeno okupljanje grčkog nacionalnog tima, već u julu, i vrlo verovatno debi za helene u predstojećim FIBA "prozorima", u okviru kvalifikacija za Mundobasket.

Grčki mediji prenose da je Kuvelos razgovarao sa Peđom Stojakovićem o raznim pitanjima vezanim za košarku i sport, kao i o mogućnosti da njegov sin, Andrej, koji je rođen u Solunu 2004. godine, izabere grčku reprezentaciju, pošto ima grčko državljanstvo preko majke.