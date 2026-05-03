Vodeći u generalnom plasmanu je slavio rezultatom 1:27,798 minuta.



Antoneli bio je za 0,166 sekundi brži od vozača Red Bula Maksa Verstapena koji će trku početi kao drugi, odnosno 0,345 sekundi brži od trećeplasiranog Šarla Leklera u Ferariju.



Četvrto vreme imao je aktuelni svetski prvak, vozač Meklarena Lando Noris, dok će kao peti startovati Džordž Rasel u Mercedesu.



Iza njih slede vozač Ferarija Luis Hamilton, Oskar Pjastri u Meklarenu, Franko Kolapinto u Alpini, Isak Hadžar u Red Bulu i drugi vozač Alpine Pjer Gasli.



Trka za Veliku nagradu Majamija vozi se u nedelju od 22.00.