Vodeći u generalnom plasmanu je slavio rezultatom 1:27,798 minuta.
Antoneli bio je za 0,166 sekundi brži od vozača Red Bula Maksa Verstapena koji će trku početi kao drugi, odnosno 0,345 sekundi brži od trećeplasiranog Šarla Leklera u Ferariju.
Četvrto vreme imao je aktuelni svetski prvak, vozač Meklarena Lando Noris, dok će kao peti startovati Džordž Rasel u Mercedesu.
Iza njih slede vozač Ferarija Luis Hamilton, Oskar Pjastri u Meklarenu, Franko Kolapinto u Alpini, Isak Hadžar u Red Bulu i drugi vozač Alpine Pjer Gasli.
Trka za Veliku nagradu Majamija vozi se u nedelju od 22.00.
Kimi Antoneli na pol poziciji u Majamiju
Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli startovaće sa pol pozicije trku Formule 1 za Veliku nagradu Majamija, pošto je bio najbrži u kvalifikacijama.
