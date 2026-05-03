Nesvakidašnje i prilično traumatično iskustvo doživeo je vlasnik Hapoela iz Tel Aviva, Ofer Janaj. Prvi čovek prošlogodišnjeg osvajača Evrokupa i ekipe koja se već u prvoj sezoni Evrolige takmiči u plej-ofu Evrolige, doživeo je avionsku nezgodu u kojoj, na sreću, niko nije povređen.

Nakon što je u Madridu ispratio mečeve svog tima protiv Reala u plej-ofu gde je Hapoel dva puta izgubio, Janaj se privatnim mlaznjakom uputio nazad ka Izraelu. Međutim, let je prekinut ubrzo nakon poletanja.

Avion u kojem se nalazio predsednik izraelskog kluba naleteo je na jato ptica, što je izazvalo ozbiljna oštećenja i primoralo pilota na hitnu reakciju. Usledilo je dramatično prinudno sletanje u Barseloni.

- Ovo je onaj 'jedan u milion događaj'. Srećan sam što su svi na bezbednom. Možda je ovo Božiji način da nam poruči da serija protiv Reala još uvek nije gotova - rekao je Janaj za Mozzart Sport.

