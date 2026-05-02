Košarkaši Partizana savladali su danas Slobodu u Užicu rezultatom 63:55 u drugom meču četvrtfinala Superlige i plasirali se na završni turnir KLS.
Partizan je u prvom meču slavio 103:77.
Crno-bele su do trijumfa predvodili Šejk Milton sa 14 i Karlik Džons sa 12 poena.
Kod domaćina Milan Šuškavčević postigao je 15, a Đorđe Božić 14 poena.
Završni turnir održaće se u Nišu od 29. do 31. maja.
Penjaroja (ne)zadovoljan: "Nismo igrali dobro, nismo igrali lepo, ali.."
-Čestitam ekipi Slobode koja je odigrala jako dobru seriju. Videli su se ozbiljnost i sistem u oba meča. Atmosfera u dvorani je zaista bila prelepa, rekao je trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja posle pobede u Užicu (63:55) i plasmana na završni turnir KLS.
-Nismo odigrali dobro, nismo odigrali lepo, ali smo uspeli da ostvarimo cilj - bio je kratak Penjaroja na konferenciji za medije.
