Nekadašnji saigrač Nikole Jokića, Majkl Porter Džunior (27) pozvao je policiju u svoju kuću, kada je u njoj zatekao Selinu Pauel (30), Instagram modela sa više od tri miliona pratilaca. Ona je na svom nalogu na toj društvenoj mreži objavila njegovu adresu i zbog toga je bio prinuđen da se spakuje i napusti kuću.

Na društvenim mrežama je objavljen snimak na kojem se vidi da Porter razgovara sa policijom i potom svom sagovorniku otkriva da je "upala na njegov posed i da je odala adresu na kojoj on živi".

-Da li je ovo jedna od najluđih stvari koje si video? Moram da se spakujem i da odem na drugu lokaciju", rekao je on jutjuberu "Neonu", sa kojim je imao intervju u trenutku u kojem je zatekao Selinu Pauel u blizini svog doma.

Odmah posle toga se spakovao i otišao, sa torbama u koje je spakovao odeću i nakit. Pojedini američki mediji najavljuju da će da je tuži.

-Ne želim da pričam sa njom, ne znam što je ljuta? - rekao je Porter, a ta scena se sve vreme događala u prenosu uživo na društvenim mrežama. Pretpostavka je bila da je Selina Pauel bila ljuta jer je jutjuber i Porter nisu uključili u prenos i da je zato otišla u njegov dom da mu se osveti.

Porter ima ovog proleća slobodnog vremena, iako je odigrao najbolju sezonu u karijeri za Bruklin i postizao 24 poena u proseku. Sa svojim timom nije uspeo da se plasira u plej-of, u svojoj prvoj godini van Denver Nagetsa. Sa Jokićem u timu Porter je 2023. bio šampion, a otišao je prošlog leta posle jako lošeg nastupa u plej-ofu.