Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je četiri nova pojačanja, a ide i ka petom. Pričao je Dejan Stanković o potencijalnoj "bombi", a tako neko mogao bi da bude ofanzivac Viktorije iz Plzenja Princ Adu (22).

Reprezentativac Gane koji trenutno sa svojom selekcijom boravi na Mundijalu, mogao bi po povratku da krene ka Srbiji i zaduži opremu crveno-belih, piše "Mozzartsport".

Mladi fudbaler bio bi veliko pojačanje za Zvezdu, a Česi traže više od 5.000.000. Zvezda je za sada spreman da čeka Adua da se vrati sa Mundijala i eventualno finaliziraju posao.

Prošle sezone Adu je postigao osam golova uz jednu asistenciju na 43 utakmice ze Plzenj.