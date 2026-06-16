Fudbaler Reala i reprezentativac Nemačke Antonio Ridiger produžio je ugovor sa madridskim klubom do 30. juna 2027. godine, saopšteno je danas.

Detalji ugovora nisu saopšteni. Španski mediji navode da je nemački fudbaler posle nekoliko meseci pregovora odlučio da produži saradnju sa Realom, koji je nedavno preuzeo portugalski trener Žoze Murinjo.

-San je raditi sa njim - rekao je Ridiger pre dva dana.

Ridiger (33) je član Reala od 2022. godine, a za madridski klub je odigrao 182 utakmice i postigao je osam golova. Sa Realom je osvojio osam trofeja. On se trenutno nalazi sa reprezentacijom Nemačke na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.