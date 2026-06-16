Američki košarkaš Sejben Li potpisao je ugovor sa Žalgirisom do juna 2028. godine, saopštio je danas litvanski klub.

Li (26) je drugi deo prošle sezone proveo u Efesu, a pre toga je igrao za Olimpijakos, Manisu, Makabi Tel Aviv, Finiks, Filadelfiju i Detroit.

Američki košarkaš je prošle sezone za Efes u Evroligi prosečno beležio 11,2 poena i 3,1 asistenciju po meču.

- Promenio sam dosta klubova u poslednje vreme, tako da bih voleo da pronađem dom i organizaciju gde mogu da rastem kao igrač. To je ono što zaista želim i radujem se ovoj prilici da pokažem svoje sposobnosti i pomognem Žalgirisu da pobedi u što većem broju utakmica. Nadam se zaista da ću Žalgiris moći da zovem svojim domom u narednih nekoliko godina - izjavio je Li.