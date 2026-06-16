Hrvatski košarkaš i dugogodišnji NBA igrač Dario Šarić vratio se u Evroligu i potpisao za nekadašnji tim Efes.

Čuveni igrač posle ravno 10 godina vratio se u Tursku gde je potpisao ugovor na dve plus još jednu dodatnu godinu.

Nema sumnje da će biti jedna od najvećih zvezda nove sezone Evrolige.

Šarić je upravo iz Efesa otišao put NBA gde je igrao za Filadelfiju, Minesotu, Finiks, Oklahomu, Golden Stejt, Denver i Sakramento. Najbolje partije imao je upravo u dres Siksersa po dolasku u Ameriku gde je prosečno beležio 14,6 poena po meču uz 6,7 skokova i 2,6 asistencija.

Nakon toga solidan učinak imao je u Minesoti i Finiksu, a onda je usledio osetan pad. Za Sakramento je prošle sezone odigrao svega pet utakmica.