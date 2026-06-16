Kako vam zvuči vest: Luka Dončić na Malom Kalemegdanu? (Ne)realno, zar ne? E, pa istina je! Jedan od najboljih košarkaša današnjice uskoro stiže u Beograd i pojaviće se na terenima Košarkaškog kluba Crvena zvezda na beogradskoj tvrđavi.

Slovenački košarkaš srpskog porekla, naravno, neće preći u tim za koji navija od malena – Crvenu zvezdu. Barem zasad neće. Superstar Los Anđeles Lejkersa i reprezentacije Slovenije dolazi u sklopu promocije sopstvenog brenda koji razvija u saradnji sa kompanijom „Air Jordan“ u vlasništvu legendarnog Majkla Džordana.

Dolazak Dončića najavljen je za nedelju, 21. jun, a pre Malog Kalemegdana boraviće u tržnom centru „Galerija“ u „Najk šopu“.

Uglavnom, sjajne vesti za sve fanove koji vole lik i delo sjajnog košarkaša.