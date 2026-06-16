Fudbaleri Crvene zvezde započeli su u ponedeljak pripreme za novu sezonu, a čak 33 igrača stavilo se na raspolaganje Dejanu Stankoviću.

Jasno je da će trener crveno-belih morati sa "seče" i otpiše one na koje neće računati u novoj sezoni, a jasno je da među "odabranima" neće biti Felisija Milsona i Šavija Babike.

Dva igrača koja su prethodnu polusezonu proveli na pozajmici gotovo izvesno neće više biti deo Zvezde. Od prodaje Milsona Zvezda se nada zaradi od 5.000.000 evra, dok bi u slučaju Babike to bio mnogo manji iznos, a možda i nova pozajmica.

Milson će izvesno ostati u Emiratima dok je za Babiku najveće interesovanje pokazao Karabah.