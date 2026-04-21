Dario Šarić je slobodan igrač pošto su ga Detroit Pistonsi otpustili ranije ove godine nakon serije razmena igrača na samom kraju NBA prelaznog roka.

Hrvatski košarkaš je sada dao intervju za Sport Sunday u kojem se dotakao vremena provedenog u Denver Nagetsima za koje je igrao u sezoni 2024/25 i za to vreme zabeležio 16 utakmica.

šarić je bio zamena Nikoli Jokiću, za koga je imao samo reči hvale.

- U tom trenutku stigla je jednogodišnja ponuda iz Denvera, gde sam tražio da potpišem na dve godine i da imam svoju igračku opciju pre starta druge sezone. Sezona je počela i mogu reći da nisam dobro reagovao. Dešava se da igrač ne reaguje dobro, da se ne uklopi. Bilo mi je teško biti zamena za najboljeg igrača na svetu, jednog od 5 ili 10 najboljih igrača u istoriji. Ta vrsta igre dve utakmice od pet minuta, dve utakmice od šest minuta mi nije najbolje odgovarala - rekao je Šarić i dodao:

- Pitao sam ih šta bih igrao, rekli su mi rezervni centar. Mislim da je teško igrati dve utakmice od šest minuta iza Jokića. Onda su mi rekli da ćeš igrati na ‘četvorci’, ali nisam dobio priliku da igram na toj poziciji. Da li bih to mogao ili ne, ne znamo, ali dajte mi šansu da igram.

Upitan je da li je razgovarao sa Jokićem o njegovom statusu.

- Pa, ne znam, nisam mnogo razgovarao sa njim, on je jednostavno u svom ritmu, ritmu koji ide uz to. Jokić poznaje tim i zna šta Džamal ​​Marej može da mu donese, šta Aron Gordon i ostali mogu da mu donesu. Trener Majkl Meloun je imao pritisak da dobija utakmice, pa je pitanje da li želi da pokuša nešto novo ili ne. Na kraju, Meloun je dobio otkaz 3-4 utakmice pre plej-ofa. Sada, da se to desilo malo ranije, da mi je neko dao šansu, ko zna. Jokić mora da igra 38, 39, 40 minuta. I te dve, tri utakmice u koje me je trener ubacio, ubacio me je na poziciju centra sa Pejtonom Votsonom, koji je odličan igrač, ali mi smo tanki, mršavi i mali - zaključio je Šarić.