Dušan Alimpijević se oglasio pred početak finala Evrokupa.

Selektor Srbije će sa Bešiktašom pokušati da se domogne evropskog trofeja, a rival će im biti Burg.

Tim iz Istanbula je favorit u finalu i Alimpijević će imati veliku priliku da stigne do vrednog pehara.

- Mi smo veoma jak tim na domaćem terenu. Naši navijači stvaraju neverovatnu atmosferu kod kuće. Zato smo veoma srećni što prvu utakmicu igramo pred našim navijačima. Naravno, finalne serije su potpuno drugačije od ostalih utakmica. Finalna serija je kao potpuno novo takmičenje. Svaki tim ima šansu. Zato moramo potpuno da zaboravimo prošlost i da prvu utakmicu odigramo sa velikom ozbiljnošću, na potpuno drugačijem nivou. Treba da zaboravimo dve utakmice koje smo igrali protiv Burga ove sezone. Te dve utakmice su sada iza nas, pred nama je drugačiji izazov - rekao je Alimpijević i dodao:

- Naravno, neću otkrivati plan igre, ali imamo potrebne opcije. U finale smo došli sa samopouzdanjem. Svaki igrač, pa i svi u klubu, svesni su važnosti sutrašnje utakmice. Igra se na tri pobede, tako da ćemo ići meč po meč. Naš cilj je jasan.

Objasnio je da će podrška navijača biti jedan od presudnih faktora.

- Atmosfera u Akatlaru utiče na nas, da bolje igramo kao tim. Kao što sam rekao, naši navijači, posebno oni sa ‘fudbalske tribine’, unose dodatnu energiju i emociju u dvoranu. Drago nam je što tu emociju prenose i na košarku. Zaista uživamo da igramo u Akatlaru. Mogu čak da kažem da cela Evropa priča o atmosferi Bešiktaša u našoj dvorani. Ipak, želim da ponovim da, iako je atmosfera u Akatlaru veoma važna, sutra nas očekuje potpuno novi izazov. Moramo sve da zaboravimo i da se fokusiramo samo na naš posao - zaključio je Alimpijević.

Podsetimo, Alimpijeviću će ovo biti drugo finale Evrokupa pošto se prethodno u sezoni 2021/22 sa Bursom borio za trofej, ali je poražen od Virtusa.