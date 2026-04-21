Atinski klub je na svom terenu pobedio Monako rezultatom 87:79 i tako zakazao četvrtfinalu seriju sa Valensijom, koja je regularni deo sezone završila na drugom mestu i imaće prednost domaćeg terena.

"Zeleni" su opravdali ulogu favorita i pred svojim navijačima ostvarili relativno rutinsku pobedu.

Kneževi su se dobro držali na početku utakmice, ali je vrlo brzo do izražaja došla znatno šira rotacija domaćina. Monako je poveo 6:0, ali je Panatinaikos serijom 12:3 završio prvu deonicu sa vođstvom 23:14.

Tim Ergina Atamana je u drugom kvartalu dodatno uvećao prednost koja je na poluvremenu bila dvocifrena. Probudili su se gosti u nastavku i u jednom momentu prišli na sedam poena zaostatka, ali nisu imali snage da se potpuno vrate u meč.

Grci su vrlo brzo ponovo stekli osetnu prednost i bez većih problema priveli meč kraju.

Najefikasniji u ekipi Panatinaikosa bio je Ti Džej Šorts, koji je postigao 21 poen, dok je Kenet Faried dodao 13 poena uz osam skokova.

Kod gostiju, najbolji je Majk Džejms sa 25 poena, sedam asistencija i pet uhvaćenih lopti, dok je Alfa Dijalo ubacio 12 poena.

Monako će u petak na svom terenu u finalu plej-ina igrati za plasman u četvrtfinale plej-ofa Evrolige sa pobednikom meča između Barselone i Crvene zvezde.