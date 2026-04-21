Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Džanan Musa, koji je postigao 15 poena, dok su Bruno Kaboklo i Kenan Kamenjaš dodali po 13.

Kod domaćih, najbolji je bio Alfonso Tores sa 11 poena.

Košarkaši Dubaija su osvojili prvo mesto na tabeli Top 8 faze ABA lige sa 21 pobedom i tri poraza, dok je Bosna sedma sa skorom 10/14.

Sada je situacija na tabeli potpuno jasna pošto je Partizan drugi, a Crvena zvezda treća. To znači da je moguć "večiti" derbi u polufinalu ovog takmičenja.

Tabela: Dubai 21/3, Partizan 21/3, Crvena zvezda 18/6, Budućnost 18/6, Kluž 13/11, Cedevita Olimpija 13/11, Bosna 10/14, Igokea 10/14.

Sigurno je da će u plej-inu igrati Bosna i Igokea, dok Spartak čeka rasplet duela između Zadra i FMP-a. Zadar u odlučujući meč ulazi sa pobedom više i gostuje Studentskom centru, dok FMP ima bolji međusobni skor i dočekuje Iliriju.

Sistem je jasan – pobednik prvog plej-in duela ide na Partizan, dok će drugi par odlučiti protivnika Dubaija, odnosno pobednik "drugog kruga" plej-ina ukrstiće koplja sa ekipom iz Emirata.

U preostalim četvrtfinalnim serijama sastaće se Crvena zvezda i Cedevita Olimpija, odnosno Budućnost i Kluž. Za prolaz u polufinale biće potrebne dve pobede.