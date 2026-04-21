Panatinaikos je najgledaniji tim u Evroligi kada je reč o prosečnoj posećenosti po meču, objavio je specijalizovani košarkaški portal Basketnews.

Iako je prethodnih sezona to priznanje pripadalo Partizanu, a odmah iza njega je bila Crvena zvezda, sada to nije slučaj i atinski "zeleni" su na prvom mestu po ovom parametru.

Čak sedam timova imalo je prosečnu posetu veću od 10.000 gledalaca po utakmici, a u samom vrhu ponovo su se našli beogradski "večiti" rivali. Ipak, kada je reč o proseku, prvo mesto pripalo je Panatinaikosu, koji je beležio čak 18.498 gledalaca po meču.

Iza ova tri tima, granicu od 10.000 prešli su i Žalgiris, Valensija, Olimpijakos i Bajern Minhen, čime je formirana grupa klubova sa najstabilnijom podrškom sa tribina.

Ispod te granice primećen je blagi pad. Klubovi poput Fenerbahče, Real Madrid i Baskonija ostali su tik ispod "petocifrene" prosečne posete.

Na drugom kraju lestvice našli su se Makabi i Hapoel, koji zbog specifičnih okolnosti nisu igrali pred svojom publikom, već su domaćinstva selili u gradove poput Beograda i Sofije.

Nisku posetu je imao i Monako, ali razlog za to je kapacitet njihove dvorane koji iznosi pet hiljada mesta.

Najposećenija utakimica ove sezone je večiti derbi u kome je Partizan bio domaćin. Crno-beli su dobili taj meč rezultatom 79:76, a na tribinama Beogradske arene je bilo 21.854 gledalaca.