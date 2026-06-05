Partizan je na startu finalne serije ABA lige doživeo poraz u Dubaiju (99:93). Crno-beli brane titulu i kreću iz minusa, a po završetku meča tražili su ekspertizu suđenja. U Humskoj nisu zadovoljni poslom koji je odradio sudijski trio - Damir Javor, Milan Nedović i Franko Gracin.

Prema informacijama koje je preneo "Mozzart sport" rukovodstvo kluba zatražilo je ekspertizu suđenja i nezadovoljni su kriterijumom dosuđenih faulova. Trener Đoan Penjaroja i igrači Partizana dobili su tri tehničke greške tokom meča.

Drugi meč igra se na istom mestu 6. juna, a pobednik će biti tim koji prvi dođe do tri pobede.

Po završetku prvog meča se oglasio i predsednik crno-belih Ostoja Mijailović i najavio da "uskoro postaje predsednik ABA lige i da će mu prvi cilj biti da vrati pun integritet takmičenja".