Ostalo je još nešto više od mesec dana do početka velikog MMA spektakla, pošto će 30. maja u Beogradskoj areni biti održan FNC 31.

Centralni događaj na ovom takmičenju biće borba Đanija Barbira i Aleksandra Džokera Ilića za pojas u srednjoj kategoriji, a sada se pojavila još jedna bombastična vest.

Naime, jedan od najpoznatijih i najperspektivnijih srpskih boraca, Marko Bojković, boriće se protiv iskusnog Poljaka, Pjotra Njedzielskog.

Bojković i Poljak će se boriti u "kečvejt" kategoriji, do 73 kilograma. Iako se prethodno pominjalo prvo da bi mogli da gledamo revanš Bojkovića i Miloša Janičića, a potom i revanš protiv Donovana Desmaea, na kraju smo dobili potpuno treći scenario.

Janičić bi trebalo da nastupi na UFC događaju u Beogradu, dok je Desmae nedavno doživeo poraz u LFL promociji, te je ispao iz priče za revanš s Bojkovićem.

Njedzielski već iza sebe ima 31 meč u profesionalnoj karijeri, uz prilično dobar skor 22-9. Treba istaći i da se borio u poznatim promocijama, poput Belatora, kao i Babilon-a, a ranije tokom dana, ozvaničeno je da je stavio paraf na ugovor sa FNC-om.

Kada je reč o Bojkoviću, njemu će ovo biti drugi meč ove godine, nakon što je prethodno na FNC 28 u Slavonskom Brodu slavio protiv Ivana Vulčina tehničkim nokautom u trećoj rundi, i tako došao do devete pobede u profi karijeri (9-2)

Pored navedenog, u Areni ćemo gledati i mečeve Darko Stošić - Greg Hardi, kao i Kamil Kraska - Ivica Trušček, za pojas u velter diviziji.