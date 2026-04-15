Pitali su ga zašto Miloš Janičić ne želi revanš sa njim i koje su šanse da se desi taj meč.



- Ne želi jer ovaj put zna da ništa neće biti isto. Sada bi pritisak bio na njemu i zna da mene u najboljem elementu ne može da pobedi. Dobio je ponudu, rekao je da ne postoje pare za koje bi to radio, jer onda nakon poraza će se otkriti prava istina o njegovom lažnom hajpu. Šta je tu je, idemo dalje, imam dosta posla u FNC - rekao je Marko Bojković.



Objasnio je srpski borac i u kojim kategorijama je spreman da radi mečeve u MMA.



- Moja kategorija je 70 kilograma, držao sam kilažu samo zbog mogućeg revanša sa Milošem Janičićem u 73 kg. Pošto od toga nema ništa, jer on ide u UFC i tamo će vezati par poraza i posle toga mi ništa neće značiti. Vreme je da se vratim u 70 kg.

Pitan je Bojković i kada planira da se okuša u UFC i da li je na pomolu dogovor oko revanša sa Donovanom Desmeom.



- Moja želja je Beograd protiv pacova Donovana! Voleo bih da radim i Osijek, veoma je blizu mog rodnog sela (Karavukovo op.a.). I voleo bih onda da i u Zagrebu radim meč za pojas u 70 kg. Kada to osvojim, mogu da razmišljam ponovo o UFC.