Saopštenje prenosimo u celosti i bez redakcijiskih izmena.

"Poštovani navijači, članovi kluba, sportska javnosti i prijatelji FK Partizan, pre osamnaest meseci preuzeli smo odgovornost za vođenje FK Partizan u jednom od najtežih perioda u njegovoj savremenoj istoriji. U trenutku kada je klub bio suočen sa ozbiljnim finansijskim, organizacionim i reputacionim izazovima, naš osnovni zadatak nije bio razvoj, već stabilizacija. Nije bilo vreme za velike planove, već za teške, nepopularne, ali neophodne odluke.

Period sanacione uprave priveden je kraju, mada su i dalje neophodne mere štednje i finansijske konsolidacije. FK Partizan je, zahvaljujući velikom radu, disciplini i odgovornosti, uspeo da zaustavi negativne trendove, stabilizuje osnovne funkcije i stvori preduslove za sledeći korak razvoja. U tom periodu, posebno izdvajamo tri ključna rezultata:

-Ukupan dug FK Partizan smanjen je za 33% (sa 57 na 38 miliona evra).

-Vrednost tima je gotovo utrostručena (sa 17 na 45 miliona evra).

-Situaciona uprava uspešno je vodila klub kroz 7 izuzetno strogih kontrola UEFA, čime su obezbeđeni uslovi da klub nesmetano nastupa na evropskim takmičenjima.

Ovi rezultati nisu kraj posla, već temelj za novu epohu FK Partizan.

Klub sada mora da pređe iz faze sanacije i stabilizacije u fazu razvoja. To znači podizanje finansijskih i operativnih kapaciteta kluba, dodatno jačanje igračkog i trenerskog kadra, kao i svih sektora koji neposredno utiču na sportske rezultate, jer su oni osnovno merilo uspeha svakog fudbalskog kluba.

Naš cilj je jasan i ambiciozan: FK Partizan mora biti moderan, funkcionalan i održiv klub, redovan učesnik evropskih takmičenja i ozbiljan pretendent na domaće trofeje svake sezone.

Ulazak u razvojnu fazu ne znači samo nove ciljeve. On mora da znači novu energiju, znanja i odgovornosti kao i novi kapital. U tom smislu menadžment FK Partizan podrazumeva i mogućnost formiranja nove uprave.

Smatramo da je to odgovorno prema klubu. Sa naše strane ne postoji nikakav zahtev niti ambicija da bilo ko iz sadašnje uprave mora nužno da ostane na poziciji u narednom periodu, niti je to ikada bio fokus ili prioritet. Naprotiv - smatramo da interes FK Partizan mora biti iznad svakog pojedinca i svake funkcije. Ako su za novu razvojnu fazu potrebni novi ljudi, nova struktura i nova organizacija, onda taj proces formiranja i pojačanja uprave treba sprovesti odgovorno, transparentno i u najboljem interesu kluba.

Zato će, već od sutra, početi razgovori sa ljudima koji su spremni da ulože svoje vreme, znanje, energiju i kapital u FK Partizan i da preuzmu odgovornost za njegovu razvojnu fazu. Ti razgovori biće vođeni sa jasnim ciljem: da klub dobije upravljačku strukturu sposobnu da odgovori na izazove narednih godina i da Partizanu obezbedi dugoročnu stabilnost i napredak.

Ovim putem upućujemo poziv istaknutim privrednicima, bivšim i sadašnjim sportistima i sportskim radnicima i svim relevantnim akterima koji smatraju da mogu konkretno doprineti razvoju FK Partizan da daju svoj doprinos i uključe se u ovaj proces.

Mi smo kao sanaciona uprava obezbedili uslove i zalog za dalji razvoj. U interesu Partizana je da razgovore o tim promenama vodimo unutar kluba, dok ćemo javnost blagovremeno informisati o svim značajnim koracima koje načinimo u ovom procesu. Pojedinačne izjave i glasine nemaju upotrebnu vrednost za naš cilj i samo stvaraju nepotrebnu konfuziju.

Konačno, u zavisnosti od ishoda obavljenih razgovora, u periodu od juna do septembra tekuće godine biće održana Skupština FK Partizan, na kojoj će se odlučivati o predloženim promenama i o budućem upravljačkom modelu kluba.

FK Partizan mora da se razvija, jača i bude tamo gde pripada - u vrhu srpskog i evropskog fudbala, što će biti zadatak i svake naredne uprave. Da se vrate dani pobede - navodi se u saopštenju koje potpisuje predsednik UO FK Partizan Rasim Ljajić.