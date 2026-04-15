Jokićev agent Miško Ražnatović je otkrio da li su razgovarali o produžetku ugovora sa Denver Nagetsima. Za pregovarački sto će sesti tek po završetku sezone...

"Tokom sezone, fokus je samo na košarci, pobeđivanju utakmica i nastojanju da se osvoji još jedna MVP titula. Svi razgovori oko ugovora, biće obavljeni pozavršetku sezone. Praktično, nismo ni pričali o toj temi", jasan je Miško.

Nikola Jokić odbio je najveći ugovor u NBA ligi vredan preko 200 miliona dolara za tri sezone prošlog leta, pa će pregovarati sa čelnicima na kraju ove sezone i imaće šansu da zaradi znatno veći novac. Naravno da motiv novca nije bio ključan kod ove odluke, ali Nikola nije želeo da žuri jer mu aktuelni ugovor važi još dve sezone.

Ponuda je glasila 212,5 miliona dolara za tri dodatne godine, a kako je odlučio da sačeka još godinu dana, ponuda će biti podebljana za oko 80 miliona dolara.

Sam Jokić je umirio navijače posle ove odluke, želeo bi da završi karijeru u Koloradu i ne postoji ni najmanja dilema da će uskoro potpisati novi ugovor.

"Ne razmišljam o tome. Mislim da ti ugovori i produženja dolaze kao nagrada. Nešto što je prirodno u sportu. Posebno u današnjoj NBA. Moj plan je da budem u Nagetsima zauvek, tako da je to moj odgovor", rekao je najbolji košarkaš na planeti i najbolji igrač u istoriji franšize iz Kolorada.