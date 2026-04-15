On je u intervjuu za Meridian sport ispričao jednu anegdotu vezanu za period u Zvezdi kada je bio povređen.

- Nikada neću zaboraviti… Vratio sam se u Beograd posle utakmice Slovenije i Kazahstana, gde sam zaradio novu povredu. Sreo sam našeg tim menadžera Gorana Negića. Sećam se kada mi je rekao: ‘Vanja sine, hajde vidi malo da odeš do crkve’. Inače, ja ne verujem u Boga, nisam tako vaspitan, ali sam stvarno otišao u Hram Svetog Save. Vidiš – od tada više nemam problema sa tim pubisom. Možda je Nega bio u pravu - rekao je Drkušić.

Kakva priča...