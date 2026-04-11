Darko Stošić se vraća u oktagon i ponovo će biti jedna od glavnih zvezda spektakla u Beogradskoj areni!

Darku Stošiću će rival biti Greg Hardi, poznat kao "Princ rata", a koji je dugo bio u UFC-u, a on je to potvvrdio i na FNC 29 u Ljubljani!

Greg Hardi u karijeri ima skor od osam pobeda i pet poraza! Amerikanac je većinu borbi imao upravo u UFC-u, gde je završio sa b0rbama posle tri vezana poraza, kada su ga pobeđivali Marcin Tibura, Tai Tuivasa i Sergej Spivak, koji su izuzetno opasni borci!

Poslednju borbu Hardi je imao protiv Filipa Latu-a, koje je pobedio posle pet rundi odlukom sudija.

Darko Stošić je poslednju borbu imao u februaru na FNC 27 u Minhenu, gde je pobedio Engleza Olija Tompsona tehničkim nokautom u drugoj rundi, kada se vratio posle dva vezana poraza, od Fila de Frisa u borbi za KSW naslov, a potom i od Ivana Vitasovića u borbi za FNC pojas teške kategorije.

Nema sumnje, čeka nas spektakl u Beogradu i jedna od najvećih borbi koje je Darko Stošić imao u svojoj karijeri.