Košarkaški svet i dalje se oprašta od Duška Vujoševića, legendarnog trenera Partizana, koji je preminuo 8. aprila u 67. godini posle duge i teške bolesti.

-Taj specifičan odnos proizilazio je iz tog našeg zajedničkog mentaliteta, tog crnogorskog podneblja iz kog potičemo. Ponos, tvrdoglavost, jaka ličnost, ponekad i više nego što treba. Zbog toga smo često na treninzima i utakmicama ulazili u rasprave, isključivo košarkaške prirode. Ja sam imao svoje mišljenje, on svoje - rekoa je Šćepanović u intervjuu za "Mozzartsport".

Posebno je izdvojio jednu situaciju koja najbolje opisuje njihov odnos.

-Sećam se jedne situacije, kada sam se iznervirao na terenu na jednog saigrača, tražio sam izmenu i rekao mu:

-Vadi ga iz igre, izgubićemo utakmicu zbog njega. On traži izmenu i izvadi mene - rekao je Šćepanović i nastavio:

Sedim na klupi, a on mi kaže da ne mogu tako da se ponašam. Nije prošlo ni dvadeset sekundi, okrene se i kaže: "Ajde, ulazi nazad, idiote, jedini ti možeš ovo da dobiješ. Takav je bio naš odnos, pun poverenja".

Šćepanović ističe da je upravo to poverenje bilo ključ.

-Znao je sa mnom na čemu je, znao je da ponekad reagujem impulsivno, ali i da sam neko ko će na kraju preuzeti odgovornost. To poverenje koje mi je dao bilo je bezrezervno, a ja sam znao da ga vratim.

Vest o smrti teško je podneo.

"Šokirao sam se kada sam dobio vest da je preminuo. Iskreno, nisam očekivao. Znao sam da je bolestan i da je u bolnici, ali nisam znao niti očekivao da je stanje toliko ozbiljno".

Na kraju, imao je samo reči poštovanja.

-Nažalost, desilo se ono čega su se pribojavali mnogi njegovi bivši igrači, prijatelji i ljudi koji su mu bili bliski. Mnogo je ljudi koji su ga iskreno cenili - podvukao je Šćepanović.

Komemoracija i sahrana Duška Vujoševića biće održani 14. aprila.