Srpski stručnjak i trener Toronto Reptorsa Darko Rajaković se birnaim rečima oprostio od nedavno preminulog Duška Vujoševića.

Košarkaši Toronto Reptorsa u finišu regularnog dela sezone nalaze se pred ključnim ispitom – odluka o direktnom plasmanu u plej-of ili put kroz plej-in pašće u poslednjem meču. Ekipa je prethodno poražena od Njujork Niksa, dok je dan ranije odigrala susret protiv Majami Hita.

Ipak, rezultat je ovoga puta pao u drugi plan. Uoči duela sa Majamijem, trener kanadskog tima Darko Rajaković iskoristio je završetak konferencije za medije da oda počast nedavno preminulom Dušku Vujoševiću, jednom od najuticajnijih stručnjaka srpske košarke.

-Duško Vujošević je bio neverovatan čovek, neverovatan mentor. Trenirao sam u omladinskom pogonu Crvene zvezde u Beogradu, a on je u to vreme bio u Partizanu, gde je vodio prvi tim. Delili smo istu salu i bio je poznat po tome što je uvek voleo da 'ukrade' malo našeg vremena i da dodatno radi - rekao je Rajaković.

Srpski stručnjak potom je istakao koliko mu je značila podrška i savet iskusnijeg kolege, iako nikada nisu direktno sarađivali.

-Čak i kao suparnik, uvek je bio otvoren da dođe, razgovara sa mnom i kaže: ‘Ovo je deo mog treninga, delim znanje.’ To je nešto što zaista, zaista cenim, iako nikada nismo radili zajedno, uvek je pokušavao da mi pomogne. Uvek je pokušavao da pomogne svim trenerima u zajednici. Moje saučešće njegovoj porodici, Partizanu i celoj košarkaškoj zajednici u Srbiji.

Rajaković je deo sistema KK Crvena zvezda bio od 1999. do 2007. godine.