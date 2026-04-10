Košarkaši Partizana igraju utakmicu pretposlednjeg kola Evrolige protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni, koja neće biti važna u rezultatskom smislu, ali će biti posebna za crno-bele i Grobare, koji će iskoristiti priliku da se poslednji put oproste od Duška Vujoševića, koji je preminuo pre dva dana u 67. godini života.

Najtrofejniji trener u istoriji Partizana je ostavio veliki i neizbrisiv trag u našoj košarci, Grobari su se danas upisivali u knjigu žalosti, dok su navijači odlučili da mu prirede prikladan i častan oproštaj.

Takođe, uoči početka meča je pušten i film posvećen Dušku Vujoševiću.

Ovako se Partizan oprostio nakon velikog gubitka:

- ZBOGOM DUŠKO

Porodica Vujošević i Košarkaški klub Partizan, primili su vest da je danas, 8. aprila, preminuo legendarni Duško Vujošević! Supruga Ana i sin Luka, potvrdili su informaciju od koje su svi strahovali nakon što se neponovljivom crno-belom generalu pogoršalo zdravstveno stanje pre nekoliko nedelja.

Ovim putem, KK Partizan upućuje saučešće porodici, a o vremenu i mestu komemoracije i sahrane, javnost će biti naknadno obaveštena.

ODLAZAK UČITELJA I NAJTROFEJNIJEG TRENERA

Duško Vujošević je rođen 1959. godine u Podgorici, a košarkom se bavio gotovo čitav život. Neponovljivi trener i učitelj koji je od svojih igrača na prvom mestu pravio bolje ljude, a potom i bolje košarkaše, napustio je ovaj svet 08. aprila 2026. godine u Beogradu.

U svojoj bogatoj košarkaškoj karijeri, trenirao je mnoge klubove, kao i nacionalne timove Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.