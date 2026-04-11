Nakon što je Argentina otpala kao opcija za drugu prijateljsku utakmicu u junu, fudbalerima Srbije se otvorila nova i to sa jednom od najboljih afričkih reprezentacija - Egiptom.

Prema informacijama do kojih je Sportal došao, Orlovi bi, pored Meksika, mogli da se sastanu i sa Faraonima, koji već imaju zakazan duel sa Brazilom za 6. jun u Ohaju.

Egipćani su u potrazi za još jednim rivalom pored Karioka, a prema poslednjim informacijama Srbija i Rusija su glavni kandidati za generalku pred Svetsko prvenstvo.

Tako bi selekcija Veljka Paunovića vrlo lako mogla da odmeri snage sa Mohamedom Salahom, Omarom Marmušom i drugovima, koji će se ovoga leta takmičiti na planetarnom šampionatu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Polufinalista ovogodišnjeg izdanja KAN će na Mundijalu biti u grupi sa Iranom, Belgijom i Novim Zelandom.