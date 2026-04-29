Fudbalski savez Srbije dogovorio je još jednu prijateljsku utakmicu za A tim u sklopu priprema za naredno izdanje Lige nacija.

"Orlovi" će igrati protiv Zelenortskih ostrva, a taj meč je na programu 31. maja od 15.30 časova, na stadionu Belenenseša u Lisabonu.

Podsetimo, već je ranije dogovorena provera sa Meksikom i taj duel će biti odigran 4. juna u Toluki. Tako će naša reprezentacija odigrati dve utakmice protiv timova koji će se takmičiti na Svetskom prvenstvu.

Selektor Veljko Paunović istakao je da su organizacioni i sportski faktori imali ključnu ulogu u izboru rivala i planiranju okupljanja.

- S obzirom na okolnosti i logističke poteškoće, u saradnji sa FIFA došli smo do najboljeg mogućeg rešenja u terminu koji prethodi putovanju u Meksiko. Vodili smo računa o velikom opterećenju igrača nakon dugih i zahtevnih klupskih sezona i želeli da izbegnemo dodatne napore, kako bismo obezbedili optimalne uslove za rad i pripremu ekipe - rekao je Paunović.

On je dodao da ovi mečevi imaju i veliki takmičarski značaj za njegov tim.

- Ovo je odlična prilika da proverimo i neke igrače koji su se u međuvremenu nametnuli, što je u skladu sa našim planom podmlađivanja tima i stvaranja šire baze kandidata za izazove koji nas očekuju na jesen u Ligi nacija protiv Nemačke, Holandije i Grčke, a naročito od marta sledeće godine kada startuju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo - zaključio je Paunović.