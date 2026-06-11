Kao i za svako Svetsko prvenstvo, čuveni fudbalski analitičar, Rade Bogdanović, biće redovan gost studija na Radio Televiziji Srbije za najave utakmica Mundijala, ali i onoga što sledi nakon njih.

Već na samom otvaranju, on je izneo nekoliko tvrdnji koje su izazvale pravu prašinu, a tiču se Kristijana Ronalda.

Jedan od najboljih fudbalera današnjice dobio je žestoke kritike od strane Bogdanovića, koji smatra da je sramota kako on trenutno izgleda i da trenutno "jedva hoda".

- Ja mislim da je sramota u fudbalu što Ronaldo učestvuje na Svetskom prvenstvu u fudbalu, frajer jedva hoda. Sponzori i Savez zbog imena i prezimena su ga progurali. On nije spreman, mene bi sramota bilo, izgleda kao da je iz lige veterana. Dečko mora da zna kada da ode, da se oprosti, mora da se zna tajming odlaska i dolaska. Sramota ga je gledati, a ima 40 godina. Maksimalan respekt, ali sine uzimaš mesto nekom klincu od 20 godina, koji bi nastupao i počeo kao što si ti. Nema kvalitet, ne može da igra, kad vidim Martineza kako nema autoritet u selekciji, želim im da ispadnu u grupnoj fazi.

Potom je upitan da li isto to misli i za Lionela Mesija.

- Mesija nisam pratio, ali kakav je bio u Kataru i kakve su penale svirali, FIFA je na silu progurala njih da budu svetski šampioni, iako je Mesi vanzemaljac, savršenstvo, Božanstvo, ali svako savršenstvo ima svoj kraj. Ali za Ronalda, njega je smešno gledati. Ako ste mislili na Luku Modrića, Edina Džeka, videćemo, mislim da su u boljoj formi nego Ronaldo.