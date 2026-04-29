Fudbaler Štutgarta Ermedin Demirović će dugo pamtiti ovu sezonu. Sjajni napadač igra dobro u dresu "švaba", a sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine je izborio plasman na Svetsko prvenstvo koje počinje sredinom juna u SAD, Meksiku i Kanadi.

Demirović je navijačima Štutgarta obećao da će častiti 800 litara piva ako se sa svojim nacionalnim timom domogne Mundijala, a pošto je uspeo u tome, došao je red da ispuni obećanje.

Početkom nedelje se okupilo skoro 2.500 navijača kluba sa "Mercedez Benz Arene" da popije po turu piva. Iako zna da će ga ovo skupo koštati, Demirović ne žali pare.

On je sklopio saradnju sa lokalnom pivarom Hofbrau, gde je on lično služio piće skoro sat vremena. Prema navodima, on je podelio oko 800 litara piva navijačima koji su se okupili da proslave uspeh Bosne i Hercegovine. Ono što je posebno zanimljivo jeste da su neki navijači došli u dresu Bosne i Hercegovine.

Demirović ima odličnu sezonu u Štutgartu i ima učinak od deset golova i tri asistencije. Njegov tim se nalazi na četvrtom mestu u Bundesligi sa 57 bodova koliko ima i petoplasirani Hofenhajm. "Švabe" do kraja sezone čeka velika borba za plasman u Ligu šampiona.