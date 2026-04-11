Partizan bi uskoro mogao da profitira od još jednog talentovanog mladog igrača. Ognjen Ugrešić ima nekoliko ponuda.

Partizanove bebe postale su nadaleko poznate u fudbalskom svetu, pa su tako mnogi veliki klubovi zainteresovani za angažman igrača Srđana Blagojevića. Kako se navodi, predstavnici oba kluba već su obavili razgovore sa zastupnicima mladog fudbalera rođenog 2006. godine, a očekuje se da će borba za njegov potpis biti veoma ozbiljna, uz samo jednog pobednika u toj trci.

Partizan je u međuvremenu postavio izlaznu klauzulu u ugovoru talentovanog igrača, koja iznosi 15 miliona evra, ali još nije jasno kolika bi realna cena transfera mogla da bude. Pretpostavlja se da bi konačna suma mogla biti niža od ugovorene klauzule, slično kao u slučaju Andreja Kostića.

Zanimljivo je da je Ugrešić pre dve godine bio procenjen na oko 500.000 evra, ali tada interesovanje klubova poput PSV-a, Genka i Bolonje nije rezultiralo konkretnim potezima.

Ove sezone mladi fudbaler ima zapažen učinak - na 36 odigranih utakmica postigao je šest golova i zabeležio tri asistencije. Dodatni iskorak u karijeri napravio je u oktobru prošle godine, kada je debitovao za reprezentaciju Srbije.