Posle oproštajnog meča sa Radnikom i pogotka kojim je nagovestio Partizanovu “petardu” (5:0), dobio je pouzdani arhitekta brojne čestitke sa različitih delova planete.

Nedugo po završetku utakmice kontaktirao ga je predsednik Fudbalskog saveza Izraela, Šino Zuares. Iako je Natho poručio da ostaje u Beogradu i da bi voleo da se oproba u novoj ulozi u redovima crno-belih, Izraelci bi evidentno voleli da pokvare Partizanove planove i angažuju ga u svom Savezu.

-Bibras Natho je tokom cele karijere bio primer i uzor svakom fudbaleru. Pored svojih izuzetnih profesionalnih kvaliteta i velike karijere u Izraelu i inostranstvu tokom mnogo godina, Natho je igrao za sve reprezentativne selekcije Izraela, upisao 88 nastupa za nacionalni tim i bio kapiten seniorske reprezentacije, ostavljajući ogroman trag - poručio je prvi čovek tamošnjeg Saveza, pa nastavio u istom ritmu:

-Na terenu i van njega isticali su se njegova izuzetna ličnost, činjenica da je bio primer i uzor, kao i ogroman ponos što predstavlja svoju zemlju. Čak i nakon povlačenja iz aktivnog igranja, legenda poput Natha, po mom mišljenju, mora da se priključi ljudima koji razvijaju buduće generacije naših reprezentacija, istakao je Zuares, prenosi “One.co.il”.