Meč protiv Radnika poslednji u crno-belom dresu, nakon čega je usledio oproštaj od navijača i kluba u koji je stigao 2019. godine.

-Status legende, to je, uh... Sve je to stvar viđenja i doživljaja. Svi to vide na svoj način. Što se mene tiče, ja sam navijač Partizana. Bio sam igrač, sada sam navijač Partizana. U budućnosti ću možda biti deo kluba. To ćemo tek videti. Ali imam ogromnu ljubav prema ovom klubu. Uradiću sve da vratim ovaj klub na mesto gde pripada. Trudio sam se kao igrač. Trudim se kao navijač, a možda ću se truditi i kao deo ovog kluba. Videćemo u budućnosti - rekao je Natho posle oproštaja.

Pričao je i o svom mandatu u Humskoj.

-Tokom ove godine, mnogo puta smo dolazili da se borimo, iako smo znali da nemamo velike šanse zbog mnogih stvari, ali i dalje smo dolazili na svaku utakmicu, svake godine, da se borimo za ovaj klub. I mislim da smo predstavljali ovaj klub najbolje što smo mogli. Bile su to teške godine, ali u teškim trenucima vidite snažne ljude, one koji vole ovaj klub i koji će ga gurati napred ka budućnosti kako bi došla bolja vremena. Siguran sam da će se to vratiti, jer je ovaj klub ogroman i niko ga ne može slomiti. Vratićemo se jači".

Objasnio je i kako se nosio sa činjenicom da je odlučio da se oprosti od fudbala na kraju ove sezone.

-Tokom ove godine razmišljanja o kraju su se stalno vraćala. Ali, znate, za ovo nikada ne možete da se pripremite. Borio sam se sa sobom da ne zaplačem. Ali kada vidite svoju decu, svoju ženu, porodicu, ove neverovatne navijače... Znate, ta podrška je nešto fantastično. Imam sreću da budem deo ovog kluba, deo ovih navijača i mogu samo da kažem hvala - poručio je Natho.