-Došli smo do kraja ovog prvenstva, onako poprilično turbulentnog. Subjektivni osećaj je da je od početka sezone prošlo ne godinu dana, nego daleko više. Okolnosti u kojima smo se takmičili i funkcionisali su dodatno pojačale taj osećaj. Nažalost, došli smo do toga da ovo poslednje kolo ne znači ništa sa takmičarske strane, a nadali smo se drugom mestu - rekao je Blagojević.

Bez obzira na nedostatak takmičarskog motiva, struka pred igrače postavlja jasne zahteve:

– Imamo obavezu prema sebi da ispoštujemo posao kojim se bavimo. Kao profesionalci i ljudi koji imaju ambiciju, moramo da odigramo utakmicu kako treba. Druga stvar je obaveza prema klubu i navijačima, jer razočaranje zbog rezultata u poslednjim mečevima postoji. Moramo angažovanom igrom doći do pozitivnog rezultata.

Najemotivniji deo konferencije bio je posvećen izraelskom vezisti koji sutra kači kopačke o klin.

– To je jako emotivno za njega, ali i za sve nas. Jako sam ponosan i srećan što sam imao priliku da radim sa takvim igračem i čovekom. Natho je primer u mnogim stvarima kako bi trebalo da se ponašaju i rade igrači koji su uz njega stasavali ili će tek doći. Veliki je profesionalac u svakom trenutku, i kad je dobro i kad je manje dobro.

Blagojević je otkrio i detalje sa poslednjeg treninga:

– Natho je trening odradio vrhunski profesionalno, prošao je kroz pozdravni koridor saigrača, a na kraju je sve završeno penalom koji je postigao u svom stilu. Sutra će početi utakmicu sa kapitenskom trakom i predvoditi ekipu u svom poslednjem meču. Imamo veliku obavezu da mu to ulepšamo.

Na pitanje o transferima i pojačanjima, Blagojević nije krio da su razgovori uveliko u toku.

– Razgovaramo o tome odavno. Glavni posao se obavlja kad se završi prvenstvo, ali ja sam već razgovarao sa ljudima iz kluba. Predočio sam jasno na kojim pozicijama i koji profil igrača bi trebalo da donese nešto novo Partizanu. To je ljudima iz kluba poznato, a detalji će se znati čim se prvenstvo sutra završi.

Kao ključni problem kluba istakao je jednu stvar:

– Ako jednom rečju možemo da okarakterišemo ovu sezonu, ne samo tima nego celokupnog kluba, to je – nestabilnost. Ono što želim Partizanu u narednom periodu su stabilnost, jasan kurs i jedinstvo. Sa stanovišta narativa velikog kluba, gde je sve osim prvog mesta neuspeh, ova sezona je apsolutno neuspešna.