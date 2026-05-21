- Ako Bog da zdravlja, biću tamo. Žao mi je što je klub u ovom momentu i nadam se da će kroz Skupštinu izaći iz krize, mada se bojim da to neće biti kraj i da će određeni ljudi nastaviti po starom da se oglašavaju. Tu postoji velika razlika između Partizana i Zvezde. Zvezda kroz istoriju ima mnogo tradicionalno veću disciplinu ljudi koji su bili u klubu – bivših igrača, rukovodilaca i trenera. Oni imaju bolju strukturu, proglasili su Zvezdine zvezde i ne može svako, uz svo poštovanje, ko je odigrao 30 ili 50 utakmica da se zove Zvezdinom legendom, već samo bivšim igračem. A u Partizanu se manje-više svako ko je ikada odigrao išta zove legendom - rekao je Nikolić u intervjuu za "Mocartsport".

Nastavio je u istom ritmu.

-Sebi nikad nisam dao za pravo da se tako zovem. U Partizanu su legende neki drugi, a ne ja ili neko ko ima 50 ili 70 utakmica. Zna se ko su prave legende Partizana: od Moce Vukotića, Saše Ilića, Nikice Klinčarskog... Postoje i trenerske legende poput Ljubiše Tumbakovića, koji to jeste po broju utakmica i trofeja. Oni su legende. Mi ostali smo bili manje-više uspešni, voljeni ili cenjeni, ali nismo nikakve legende. Zvezdaši su tu disciplinovaniji i bolje se ponašaju prema svom klubu u medijima. U Partizanu je postala tradicija da ljudi daju sebi za pravo da lako idu protiv svog kluba, a meni se to ne dopada. Ja ću uvek biti na strani kluba i institucije Partizana i potrudiću se da mlađe naraštaje svojim primerom skrenem na taj put.

Kada je u pitanju strana koju će izabrati, Nikolić je bio jasan:

- Reći ću na Skupštini ako me neko bude pitao, ali to mi nije fokus. Ima ko se bavi time, dok ja nemam nikakvu dodirnu tačku, osim što pratim, gledam, navijam. Imam toliko obaveza u poslu koji je zahtevan, imam i privatni život. Partizan mi nije preokupacija. Ljudi misle da ja ovde u Atini sedim i po ceo dan se bavim Partizanom. To nema veze s mozgom, to su već teorije koje graniče sa patologijom, da ima ime u medicini. Ja sam najobičniji navijač Partizana, bivši trener, i ništa više od toga. Imam svoj posao koji je zahtevan i svoj život.