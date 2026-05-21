Španski fudbaler Jago Aspas produžio je ugovor sa Seltom za još jednu sezonu, saopštio je danas taj klub.

Kako se navodi, Aspas (38) je sa Seltom potpisao ugovor do 2029. godine, a po završetku sledeće sezone nastaviće da radi u klubu. Španski fudbaler je karijeru počeo u Selti, za koju nije igrao tokom dve sezone kada je bio u Liverpulu i Sevilji. On je ujedno i fudbaler sa najviše odigranih utakmica za Seltu - 571 i najbolji strelac kluba sa 222 gola, a upisao je i 90 asistencija.

-Konačno je stigla vest koju je svaki navijač Selte čekao. Jago Aspas je obnovio posvećenost klubu svog života. Postao je srce i duša čitave baze navijača, postao je mnogo više od fudbalera. Jago Aspas je Selta - igrač koji je definisao eru i oblikovao identitet - navodi se na sajtu kluba.

Apas je odigrao 20 mečeva za reprezentaciju Španije i postigao šest golova. Selta se nalazi na šestom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 51 bodom, a u nedelju će dočekati Sevilju u poslednjem kolu.