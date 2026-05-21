Zvezda je stigla do još jedne duple krune... Sprema se proslava.

Svečana ceremonija počeće u 19 časova i 15 minuta, kada će crveno-beli pred svojim navijačima još jednom podići šampionski pehar.

Četrdeset i pet minuta kasnije počeće utakmica sa OFK Beogradom, u okviru 37. kola Superlige Srbije.

Tim povodom se u kratkom saopštenju s "Marakane" javnosti obratio i trener crveno-belih, Dejan Stanković.

Šef stručnog štaba novog/starog prvaka Srbije je iskoristio priliku da pozove verne navijače da u što većem broju dođu na proslavu 37. titule i nove duple krune.

‍- To je jedan veliki uspeh. Navijači treba da dođu da pozdrave ove momke jer su stvarno to zaslužili. Stalno ponavljam da su dali sve od sebe. Videlo se to i u finalu kupa protiv Vojvodine. Bilo je to jedno od lepših finala u poslednje vreme, mnogo naboja, tenzije, sportskog nadmetanja, emocije koje smo doživeli svi na kraju utakmice. Ovi momci zaslužuju da što više ljudi dođe i da ulepšaju ovu istorijsku godinu - istakao je Stanković.

Crvena zvezda igra u petak od 20.00.