Reprezentativac Srbije Filip Kostić ostaće bez angažmana uskoro jer mu ističe ugovor sa Juventusom, ali će 33-godišnjak iz Kragujevca najverovatnije ostati u Seriji A, elitnom rangu italijanskog fudbala.

Tamošnji mediji pišu da je brzonogo krilo na radaru novog člana Serije A – Venecije, koja je ove sezone bila najbolja u Seriji B. Informaciju je, inače, plasirao poznati italijanski transfer-insajder Nikolo Skira, pa bi "lavovi" uskoro mogli u timu da dobiju još jednog Srbina, posle golmana Filipa Stankovića.

Kostić se u poslednje vreme dovodi u vezu sa Crvenom zvezdom kao kapitalno pojačanje. Međutim, verovatnije je da će devetostruki uzastopni prvak Srbije izvisiti za ovaj posao, barem u predstojećem prelaznom roku, pošto je Kostić na ceni u Italiji. Kao jedan od glavnih interesenata za njegov potpis u Italiji spominjala se i Fjorentina. Klub iz Firence navodno je obavio određene provere i ispitivao teren za mogući transfer, ali se u međuvremenu očigledno pojavio neki kamen sporticanja.