Fudbaleru iz Gane uskoro ističe pozajmica u turskom Čormu.

Turci, koji su za pozajmicu Zubairua, isplatili 200.000 evra Partizanu, imali su uslov da ga otkupe za 2.000.000 evra da su se domogli tamošnjeg elitnog ranga takmičenja ili da je igrač, pak, odigrao bar 50 odsto utakmica u pomenutom timu, u drugom delu sezone prenosi "Telegraf".

Kako nijedan od uslova nije ispunjen, Zubairu će se vratiti u Humsku i to bi eventualno moglo da bude dobre rešenje. Jer je do povrede prošle godine bio jedan od ključnih igrača crno-belih i nije bilo najjasnije zašto je zimus uoošte poslat na pozajmicu u momentima kada je tim kuburio sa krilima.

Kako bilo, momak iz Gane, koga je Partizan pretprošlog leta platio 500.000 evra Jedinstvu sa Uba, vraća se u Beograd i konkurisaće za sastav tima na pripremama, kada će biti procenjeno da li je podigao nivo forme u odnosu na minulu jesen i može li da pomogne Partizanu u narednim letnjim kvalifikacijama za Evropu i narednoj sezoni.

Tokom kratkog boravka u Turskoj krilni napadač se i nije baš proslavio, odigrao je tek tri meča (ukupno 19 minuta), mahom kao rezervista, uz jednu asistenciju, Međutim, njegova tržišta vrednost i dalje je značajna, jer se radi o veoma mladom fudbaleru, te se u Humskoj nadaju da bi mogao da se vrati u staru formu.