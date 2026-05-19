Selektor Škotske Stiv Klark objavio je danas spisak 26 fudbalera na koje računa za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Utisak je da su Škoti najtanji na poziciji golmana gde imaju trojicu koja su u prethodnoj sezoni branila zajedno na svega četiri utakmice. Ono što je zanimljivo jeste da je tu i štoper Dinama iz Zagreba Skot Mekena.

Na spisku su:

Golmani: Kreg Gordon, Angus Gan, Lajam Keli;

Defanzivci: Grant Henli, Džek Hendri, Aron Hiki, Dominik Hajam, Skot MekKena, Nejtan Paterson, Antoni Ralston, Endi Robertson, Džon Sutar, Kiran Tirni;

Vezni igrači: Rajan Kristi, Findli Kertis, Luis Ferguson, Ben Ganon-Doak, Bili Gilmur, Džon MekGin, Keni Maklin, Skot MekTomini;

Napadači: Če Adams, Lindon Dajks, Džordž Hirst, Lorens Šenkland, Ros Stjuart.

Škotska će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi C u kojoj su još i Brazil, Haiti i Maroko.



