Srpski atletikač Ivan Garaj suspendovan je zbog upotrebe kokaina, a vest je potvrđena na sajtovima Srpskog atletskog saveza (SAS) i Antidoping agencije Srbije (ADAS).

Naime, Garaj je suspendovan na tri meseca zbog korišćenja kokaina.

Atletičar je poručio da je kokain koristio iz zabave i da ga je konzumirao uz alkohol.

"Atletičar Ivan Garaj priznao upotrebu kokaina izvan takmičenja iz razloga koji nisu u vezi sa poboljšanjem sportskih performansi, tako što je naveo da je dana 23. 2. 2026. godine oko 23 časa konzumirao kokain u pet doza sa 12 piva, iz razloga zabave, što je potvrdilo i jedno prisutno lice", navedeno je na sajtu SAS-a.

Ivan Garaj se takmiči u disciplinama bacanje kugle i bacanje diska. Tokom karijere je ostvario nekoliko zapaženih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Osvojio je bronzanu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu, a 2025. godine je bio vicešampion Kupa Srbije u Kruševcu.

Takođe, 2023. godine je stigao do zlata na prvenstvu Vojvodine, a još ranije, 2015. godine, nastupao je za reprezentaciju Srbije na Balkanskom prvenstvu u rumunskom Piteštiju.