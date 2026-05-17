Markez, vozač Gresini rejsinga, trebalo bi da bude operisan kasnije tokom dana kako bi mu stabilizovali desnu ključnu kost.

Španski motociklista takođe je zadobio prelom pršljena, a njegov tim je saopštio da će "dodatni pregledi biti obavljeni sledeće nedelje".

Markesu su lekari pružili pomoć na stazi u Barseloni, nakon čega je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu, a španski mediji navode da njegove povrede nisu opasne po život.

Do nesreće je došlo na polovini trke, u 12. krugu, kada je zbog tehničkih problema naglo usporio vozač KTM-a Pedro Akosta, a Aleks Markes nije uspeo da ga izbegne, posle čega se njegov motocikl nekoliko puta prevrnuo, a on je pao na asfalt.

Njegov motocikl se raspao, a delovi su zakačili druge vozače, poput vozača VR46 tima Fabija di Đanantonija i vozača Trekhausa Raula Fernandesa.

Trka je u 12. krugu prekinuta, a novi nastavak doneo je još jedan veliki incident, u kojem je učestvovao Zarko, čija se noga zaglavila za zadnji deo motocikla drugog vozača.

Iz Zarkovog tima su saopštili da Francuz nije bio u kritičnom stanju kada je prebačen u medicinski centar na stazi. Kasnije je prevezen u bolnicu zbog dodatnih pregleda noge.

Trka je potom nastavljena, a pobedu je zabeležio Di Đanantonio, koji je uspeo da se vrati na stazu nakon učešća u prvom incidentu.